Covid, la svolta: nessun contagiato dopo il concerto-test con 5mila partecipanti a Barcellona

E’ stato uno dei più grandi raduni in Europa dall’inizio della pandemia il concerto-esperimento organizzato a Barcellona il 27 marzo. Ora, a distanza di un mese, gli organizzatori hanno annunciato che tra i 5mila partecipanti non è stato registrato alcun caso di coronavirus. Tutti gli spettatori erano stati sottoposti ad un test antigenico e avevano dovuto indossare la mascherina. Ma avevano potuto ballare senza distanza sotto al palco sulle note della rock band catalana Love of Lesbian.

tratto da: https://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/covid-nessun-contagiato-dopo-il-concerto-test-con-5mila-partecipanti-a-barcellona_31552879-202102k.shtml