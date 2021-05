Covid: in Puglia approvata la legge per le visite in terapia Intensiva, “Nessuno deve più morire da solo”, vale anche per Rsa

Il Consiglio regionale della Puglia ha approvato ieri all’unanimità una proposta di legge per consentire le visite ai parenti ricoverati in terapia intensiva, in gravi condizioni, a causa del Covid. Con la necessità di garantire che “Nessuno deve più morire da solo“. con la necessità di adottare con urgenza il “Documento di umanità e sicurezza di stabilimento“, per consentire le visite in ospedale ai pazienti in fase di criticità clinica, in considerazione “del bisogno oggettivo particolare e delle straordinarie necessità di natura psicologica“.

Le disposizioni della legge si applicano anche agli ospiti delle strutture socio-assistenziali.

Le parole del consigliere Antonio Tutolo, firmatario della proposta di legge, che in Aula ha letto la lunga lettera di una delle tante figlie e figli che non hanno potuto dare l’ultimo saluto al proprio papà”.