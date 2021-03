Covid in Italia, studio USA: “Da giugno crollo”

Se la curva dei contagi da Covid continua inesorabilmente a salire (ieri il bollettino registrava 307 morti) e tutti gli studi statistico-sanitari più autorevoli indicano che il picco sarà raggiunto attorno al 20 marzo (circa 40 mila contagi al giorno), da quel momento in poi inizierà una lenta discesa. E in Italia, a giugno, potrebbe crollare il numero delle vittime: «Meno di 50 al giorno». È la previsione contenuta in un report sul nostro Paese redatto dall’Institute for Health Metrics and Evaluation (Ihme), organizzazione (fondata da Bill Gates) della School of Medicine dell’Università di Washington, che fornisce i dati alla Casa Bianca.

La previsione, che fa intravedere una luce in fondo al tunnel, si basa però sull’avveramento di più condizioni virtuose: che il 95% degli italiani continui a utilizzare la mascherina in pubblico e che, soprattutto, scattino finalmente le vaccinazioni di massa con 500 mila somministrazioni al giorno, secondo quanto previsto dal nuovo piano del governo Draghi. La prospettiva del crollo dei morti, secondo gli esperti di Washington, si basa anche sulla considerazione che circa il 10% degli italiani sia già immunizzata perché già contagiata, anche a propria insaputa (asintomatici). L’andamento del trend di decrescita dell’Italia, osservando le curve statistiche dell’Ihme, è simile a quello di Francia e Germania, mentre per la Gran Bretagna la prospettiva è ben più positiva, visto il superamento del picco e relativo e netto calo dei contagi.

articolo completo: https://www.ilsipontino.net/wp-admin/post.php?post=95419&action=edit