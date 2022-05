Covid, diminuiscono in Puglia i positivi. Ma le nuove varianti Omicron colpiscono anche i vaccinati.

Diminuisce la pressione sugli ospedali pugliesi.

Sono 2880 nuovi positivi e 9 decessi sono stati registrati oggi in Puglia.

Nello specifico, 1090 sono i casi nella provincia di Bari, 536 in quella di Lecce, 469 nella provincia di Taranto, 326 in quella di Foggia, 261 nel Brindisino, 163 nella Bat. Chiudono il conto 27 casi fuori regione e 8 di provincia in definizione. Scende sotto quota 500 il numero dei positivi ricoverati nei reparti ordinari, 26 sono le persone in terapia intensiva.

Le nuove varianti hanno una maggiore viralità e una resistenza maggiore ai vaccini. Le vaccinazioni continuano ad essere un metodo efficace per combattere il virus e tutte le varianti.