Covid, coprifuoco per i ragazzini nel Barese: ‘se non hai compiuto 16 anni a casa dalle 16’.

Il coprifuoco anticipato non va giù ai ragazzi di Conversano. Tanto che qualcuno si spinge a bollare l’ordinanza firmata venerdì 26 febbraio dal sindaco, Giuseppe Lovascio, come una misura “da dittatura”.

L’ordinanza è quella per la quale, già dallo scorso weekend, chi non ha compiuto i 16 anni non può circolare per la città dopo le 16, se non accompagnato dai genitori. Oppure da una persona comunque maggiorenne.

articolo completo: https://bari.repubblica.it/cronaca/2021/03/01/news/covid_conversano_coprifuoco_dei_ragazzi-289713599/