Covid: bambina di due anni di Mattinata intubata e trasferita al Pediatrico di Bari da San Giovanni Rotondo in elisoccorso

Come riporta Repubblica (Bari) Una bambina di soli due anni di Mattinata è ricoverata in terapia intensiva al pediatrico Giovanni XXIII di Bari a causa del Covid. La piccolina è stata trasportata in elisoccorso da Foggia giovedì sera perché l’ospedale barese ha l’unica rianimazione Covid pediatrica della Puglia attiva al momento.



Come spiega il dottor Melpignano: “Le condizioni sono severe ma non gravi, al momento dunque non è in pericolo di vita. È arrivata in condizioni più critiche di quelle attuali“.