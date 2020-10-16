Giovani
Covid-19, sospese le attività didattiche di sette classi dell’IPEOA “Lecce” di Manfredonia
A PARTIRE DAL GIORNO 19 OTTOBRE 2020 E FINO A NUOVE INDICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DIREZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DELL’ASL COMPETENTE:
- LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE CLASSI 1BM – 2BM-4FM – SEDE
ASSOCIATA DI MANFREDONIA;
- L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER LE SUMMENZIONATE CLASSI, AL FINE DI GARANTIRE LA
PIENA TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI DISCENTI, CON IL SUPPORTO DEL TEAM DIGITALE, ED
EVENTUALMENTE PSICOLOGICO, ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI PERSONALE ESPERTO;
- L’IMMEDIATO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE-SANIFICAZIONE-IGIENIZZAZIONE, DELLA SEDE ASSOCIATA
DI MANFREDONIA,
- L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO DEL PERSONALE SEGNALATO;
- LA RIDUZIONE DI ORARIO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, CHE SARÀ SVOLTA DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 12.45;
- LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI VERRÀ COMPENSATA CON L’IMPEGNO DELLE RISORSE PRESENTI,
CON ATTIVITÀ DI RECUPERO;
Via Palestro, sn – S. Giovanni Rotondo (FG) – Tel. 0882/413104 – Succursale Via L. Amigò S. Giovanni Rotondo (FG) Tel. 0882/456422
Sede associata Viale Miramare, 14 – Manfredonia (FG) Tel. 0884/581179
- LA CONTINUA DISSEMINAZIONE NELLE CLASSI DELLE REGOLE DI PREVENZIONE A TUTELA DELLA SALUTE.
- CHE A LIVELLO PRECAUZIONALE IL PROVVEDIMENTO DI PARI OGGETTO PROT. N. 4882 DEL 16/10/2020 CHE HA
DISPOSTO LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE CLASSI 1BM – 2BM-4FM – DELLA
SEDE ASSOCIATA DI MANFREDONIA VENGA ESTESO ANCHE ALLE SEGUENTI CLASSI PRESSO LA STESSA SEDE:
1CM – 3AM – 4CM – 5CM.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Talienti