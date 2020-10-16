Giovani

Covid-19, sospese le attività didattiche di sette classi dell’IPEOA “Lecce” di Manfredonia

Redazione Redazione Follow on Twitter Send an email 29 minuti fa
342 1 minuto di lettura

A PARTIRE DAL GIORNO 19 OTTOBRE 2020 E FINO A NUOVE INDICAZIONI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DIREZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DELL’ASL COMPETENTE:

  • LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE CLASSI 1BM – 2BM-4FM – SEDE
    ASSOCIATA DI MANFREDONIA;
  • L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA PER LE SUMMENZIONATE CLASSI, AL FINE DI GARANTIRE LA
    PIENA TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO DEI DISCENTI, CON IL SUPPORTO DEL TEAM DIGITALE, ED
    EVENTUALMENTE PSICOLOGICO, ATTRAVERSO L’IMPIEGO DI PERSONALE ESPERTO;
  • L’IMMEDIATO INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE-SANIFICAZIONE-IGIENIZZAZIONE, DELLA SEDE ASSOCIATA
    DI MANFREDONIA,
  • L’ISOLAMENTO FIDUCIARIO DEL PERSONALE SEGNALATO;
  • LA RIDUZIONE DI ORARIO DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA, CHE SARÀ SVOLTA DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 12.45;
  • LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI VERRÀ COMPENSATA CON L’IMPEGNO DELLE RISORSE PRESENTI,
    CON ATTIVITÀ DI RECUPERO;
    Via Palestro, sn – S. Giovanni Rotondo (FG) – Tel. 0882/413104 – Succursale Via L. Amigò S. Giovanni Rotondo (FG) Tel. 0882/456422
    Sede associata Viale Miramare, 14 – Manfredonia (FG) Tel. 0884/581179
  • LA CONTINUA DISSEMINAZIONE NELLE CLASSI DELLE REGOLE DI PREVENZIONE A TUTELA DELLA SALUTE.
  • CHE A LIVELLO PRECAUZIONALE IL PROVVEDIMENTO DI PARI OGGETTO PROT. N. 4882 DEL 16/10/2020 CHE HA
    DISPOSTO LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA PER LE CLASSI 1BM – 2BM-4FM – DELLA
    SEDE ASSOCIATA DI MANFREDONIA VENGA ESTESO ANCHE ALLE SEGUENTI CLASSI PRESSO LA STESSA SEDE:
    1CM – 3AM – 4CM – 5CM.

  • Il Dirigente Scolastico
    Prof. Luigi Talienti

Circolare 1

Circolare 2

Redazione Redazione Follow on Twitter Send an email 29 minuti fa
342 1 minuto di lettura
Redazione

Redazione

ilSipontino.net dal 2005 prova a raccontare con passione ciò che accade sul Gargano ed in Capitanata. Per segnalare variazioni, rettifiche, precisazioni o comunicazioni in merito al presente articolo è possibile inviare email a redazione@ilsipontino.net

Articoli correlati

Photo of Manfredonia: da domenica 18 Ottobre partono “Le Domeniche didattiche” Laboratori a cielo aperto

Manfredonia: da domenica 18 Ottobre partono “Le Domeniche didattiche” Laboratori a cielo aperto

7 ore fa
Photo of Napoli, protestano le mamme: “Il giorno più buio per la scuola”

Napoli, protestano le mamme: “Il giorno più buio per la scuola”

7 ore fa
Photo of Chiudere le scuole? Ecco i dati ufficiali del Ministero Istruzione: “Contagiati lo 0,080% degli studenti”

Chiudere le scuole? Ecco i dati ufficiali del Ministero Istruzione: “Contagiati lo 0,080% degli studenti”

1 giorno fa
Photo of La prevenzione comincia sui banchi di scuola

La prevenzione comincia sui banchi di scuola

1 settimana fa
Back to top button