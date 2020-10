Covid-19. Risoluzione di maggioranza alla Camera: il sì dei 5 stelle nel discorso di Rosa Menga

Sono stati certamente anche i dati sull’incremento dei contagi che arrivano dalla Puglia, ed in particolare dalla provincia di Foggia, a guidare la dichiarazione di voto con cui questa mattina a Montecitorio, la parlamentare foggiana Rosa Menga ha espresso parere positivo a nome del Movimento 5 stelle alla risoluzione di maggioranza.

Una risoluzione che prevede tre punti: la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021; l’obbligo di utilizzo delle mascherine all’aria aperta ed un confronto costante tra Governo e Parlamento.

La dichiarazione di voto fatta dall’onorevole Menga – arrivata dopo che il ministro della Salute Roberto Speranza ha comunicato all’Aula il contenuto dei prossimi provvedimenti del Governo per il contenimento dell’epidemia di COVID-19 – si è aperta con il richiamo ai mesi bui del lockdown e a tutto ciò che il COVID-19 ci ha portato via. Immagini da tenere a mente per essere preparati ad affrontare le fasi che verranno.

Per Rosa Menga, il Governo “ha agito con responsabilità e ponderazione, rispettando sempre quei principi di precauzione, adeguatezza e proporzionalità che imponevano scelte diverse in relazione alle diverse fasi dell’epidemia di COVID-19” e ha ricordato che il direttore generale dell’OMS Tedros Ghebreyesus ha definito il nostro Paese “un esempio scintillante” nella gestione della crisi causata dal COVID.

“Tuttavia – ha proseguito – il direttore generale ha concluso con un monito: non si deve abbassare la guardia, perché tutto quello che è stato raggiunto può essere perso. La seconda ondata è nella nostre mani. Si può evitarla o tenerla sotto controllo, ma seguendo delle regole.”