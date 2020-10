Covid-19, “I giovani non saranno vaccinati prima del 2022”

Una persona giovane e in salute potrebbe non essere vaccinata contro il coronavirus fino al 2022. Lo ha detto la ricercatrice capo dell’Oms, Soumya Swaminathan, avvertendo che non sara’ possibile una vaccinazione di massa rapida contro il Covid-19.

“La priorita’ l’avranno gli operatori sanitari e quelli in prima linea, su questo siamo tutti d’accordo”.