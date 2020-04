Covid-19 e imprese: il PD propone la sburocratizzazione delle procedure di finanziamento e la tutela delle filiere tipicamente pugliesi

La manovra finanziaria programmata dal governo regionale a sostegno della ripartenza dell’economia pugliese è tempestiva e densa di contenuti per l’oggi e l’immediato futuro. Ed è qualificante anche sotto il profilo tecnico-finanziario, giacché fonda il reperimento dei 450 milioni di euro sulla rimodulazione di fondi europei che in un contesto così straordinariamente critico non avrebbero potuto essere impiegati utilmente.

La velocità operativa mostrata dal presidente Michele Emiliano, dall’assessore al Bilancio e alla Programmazione, Raffaele Piemontese, e dall’intera Giunta deve, ora, contaminare la tecnostruttura regionale, chiamata ad uno sforzo operativo straordinario e a una altrettanto straordinaria condivisione della responsabilità. Quindi, proponiamo la sburocratizzazione delle procedure e il ricorso diffuso all’autocertificazione, a cui far seguire controlli seri e severi.

Il Partito Democratico elaborerà proposte concrete per passare dalla fase della programmazione a quella dell’operatività. Già da ora si possono indicare due obiettivi strategici: tutela delle filiere tipicamente pugliesi, con priorità a quelle più colpite dal lockdown; sostegno alla riconversione produttiva delle decine di micro e piccole imprese che abbiano irreversibilmente perso spazi di mercato o individuino nuove opportunità.

La gravità del contesto impone responsabilità e condivisione anche alle forze politiche che non sono parte della maggioranza in Consiglio regionale e che riteniamo necessario coinvolgere nel confronto sulle soluzioni e le misure da adottare. Motivo per cui abbiamo accolto con favore la decisione del presidente del Consiglio regionale, Maio Loizzo, di anticipare a martedì la riunione dei presidenti dei gruppi consiliari, allargata al presidente Emiliano e all’assessore Piemontese.

L’urgenza e la complessità dell’azione a sostegno dei cittadini e delle imprese pugliesi necessita del contributo di tutti, avendo la consapevolezza che, al pari dell’emergenza sanitaria, la crisi economica ha dinamiche e tempi che impongono anche al Consiglio regionale flessibilità organizzativa e rapidità operativa.

L’Ufficio Stampa