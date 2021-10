Covid-19: domenica 10 ottobre tamponi gratuiti in piazza a Zapponeta per uno screening di comunità

Vista la diffusione dei contagi, la ASL ha organizzato a Zapponeta per domenica 10 ottobre uno ‘screening’ di comunità.

Un camper stazionerà in piazza, nei pressi della scuola dell’Infanzia di Zapponeta, e tutti gli alunni e il personale docente e non docente a partire dalle ore 9.00 potranno effettuare un tampone gratuito, per un rientro in sicurezza lunedì.

Per il personale docente e non docente residente in altro Comune, si potrà richiedere, nel Comune di residenza, il tampone gratuito presso la ASL.

L’I.C. “Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta” di Manfredonia e Zapponeta ringrazia la ASL per l’attenzione e la disponibilità.

Maria Teresa Valente

Presidente Consiglio d’Istituto I.C. Ungaretti-Madre Teresa di Calcutta