Covid-19. Campo: “Non s’improvvisa l’apertura di reparti ospedalieri. Finiamola con la propaganda e pensiamo alla salute dei cittadini”

Dichiarazione di Paolo Campo, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale

La gravissima emergenza sanitaria in corso non si affronta improvvisando aperture di reparti e attivazioni di servizi.

Deve essere chiaro che l’utilizzo delle strutture sanitarie territoriali avverrà in base alle indicazioni fornite da chi ha la responsabilità dell’attuazione del piano di contrasto alla diffusione del Covid-19; non assecondando proposte e previsioni prive di ogni fondamento e spesso avanzate solo per propaganda.

Ad oggi è complicato disporre di elementi certi sull’evoluzione della crisi e sulle necessità che dovessero emergere. Lanciare semplicistici proclami, resi più coloriti dal campanilismo, crea confusione tra i cittadini, disorienta il personale sanitario e lascia spazio ad inaccettabili speculazioni politiche.

Ora bisogna fare squadra e garantire serenità a chi deve prendere decisioni avendo a cuore unicamente il contrasto al virus e la salute dei cittadini.

È il tempo della compassione, dell’efficienza e della responsabilità. Chi non lo avesse capito farebbe bene a tacere.