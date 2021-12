Cotechino in crosta: Tradizioni gustosissime di Capodanno

A Capodanno è tradizione mangiare il cotechino con le lenticchie, oggi prepariamo insieme una ricetta che con semplicità e gusto vi farà fare un figurone.

INGREDIENTI

500 g cotechino precotto

200 g lenticchie

1 pasta sfoglia

1 uovo

Q.b. carota, sedano e cipolla

Q.b. olio

PROCEDIMENTO

Per preprare questa ricetta partiamo facendo cuocere il nostro cotechino precotto in acqua, per circa 10 minuti.

Mettiamo il nostro cotechino in una ciotola con acqua fredda per bloccare la cottura. Eliminiamo l’involucro che avvolge il cotechino ed il budello. Lasciamolo raffreddare.

In una padella facciamo cuocere le lenticchie con carota, sedano e cipolla in un filo d’olio. All’occorrenza aggiungere un pò d’acqua fino a cottura ultimata delle lenticchie.

Uniamo le lenticchie all’interno di un mixer e frulliamo il tutto fino a ridurre in crema.

Srotoliamo una sfoglia e con un cucchiaio uniamo la crema di lenticchie sul fondo, il cotechino ormai raffreddato e ancora crema di lenticchie.

Avvolgiamo il nostro cotechino nella pasta sfoglia, chiudendo i lati come se fosse una caramella.

Rimuoviamo l’eccesso di pasta laterale. Con questa pasta in avanza creiamo delle decorazioni per la superficie del nostro cotechino in crosta.

Spennellare il tutto con del tuorlo d’uovo e inforniamo a 180 gradi per 30 minuti forno ventiato