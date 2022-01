Costituita la sezione dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) di Manfredonia

Nella giornata del 27 gennaio, Giornata della Memoria nel ricordo delle vittime della Shoah, si comunica che a Manfredonia è stata ufficialmente costituita la sezione dell’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

A seguito dell’assemblea del 16 dicembre 2021, in presenza del presidente provinciale Anpi Foggia, Michele Galante, è nata anche la sezione Anpi di Manfredonia, a testimonianza di come anche nel Meridione d’Italia i valori della Repubblica che nasce dalla Resistenza siano sempre vivi.

L’ANPI è Ente morale dal 1945, con i suoi oltre 120.000 iscritti è tra le più grandi associazioni combattentistiche attive oggi nel Paese; negli obiettivi figurano da subito quelli di restituire al Paese la piena libertà e favorire un regime di democrazia per impedire in futuro il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e assolutismo, valorizzare in campo nazionale e internazionale il contributo portato alla causa della libertà dall’azione dei partigiani, partecipare in prima linea alla ricostruzione morale e materiale del Paese.

Nel 2006, a seguito di un importante Congresso, l’ANPI, per non disperdere il patrimonio di valori ereditati dalla Resistenza, decise di aprire le iscrizioni anche agli antifascisti non combattenti che si riconoscono nei suoi programmi e finalità. In pratica dal 2006 si possono iscrivere all’Anpi non più i soli Partigiani che hanno concretamente partecipato alla Resistenza, ma tutti gli italiani che ne condividono i valori. Questi si riassumono essenzialmente in quelli dell’Antifascismo, della Resistenza, della Costituzione repubblicana, per un’Italia unita, democratica, repubblicana, antifascista, antirazzista, così come la Costituzione prescrive.

Dal 2006 l’Anpi è dunque cresciuta ogni anno di più e l’associazione non lavora solo per assicurare la continuità tra il nucleo originale dei combattenti per la libertà e le nuove generazioni, ma anche per difendere e concretizzare il dettato costituzionale vivendo la contemporaneità del Paese da protagonisti. Oggi, gli iscritti sono rappresentativi non solo di tutte le età, ma di tutte le regioni d’Italia. A pieno titolo ora anche Manfredonia è presente nella grande famiglia dell’Anpi.

In occasione dunque della costituzione della sezione di Manfredonia, dal dibattito tra i membri presenti è emersa la comune idea di lavorare, così come da indicazione dell’ultimo congresso nazionale, non solo nella valorizzazione dei valori fondativi ma anche nella riflessione sulle problematiche inerenti l’attualità del nostro Paese e della nostra città. Nel giorno della memoria, ricordando ancora una volta tutte le vittime della Shoah, è indispensabile mantenere viva la memoria di chi ha sacrificato la propria vita per gli interessi del Paese e dell’Umanità.

Chi è interessato ad iscriversi all’Anpi di Manfredonia può contattare Andrea Pacilli che l’assemblea ha indicato come presidente della sezione.