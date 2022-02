Costa: ‘Via le mascherine all’aperto in tutta Italia dall’11”

In arrivo un provvedimento del Ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall’11 di febbraio”, lo ha detto all’ANSA il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.

“Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani”, ha aggiunto.