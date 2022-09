Cosimo D’Ambrosio (E885): “Mi dissocio dall’appoggio a Gatta”

Apprendo da notizie diffuse via social, dell’adesione e sostegno della lista E885 al Candidato Giandiego Gatta, alle prossime elezioni politiche che si terranno il 25 settembre 2022.

Attraverso un comunicato stampa di qualche mese fa, si era deciso di non sostenere più l’attuale maggioranza, per non aver preso in considerazione la possibilità di sostituire l’attuale assessore all’urbanistica A.Trotta in quanto non godeva più della fiducia del direttivo e della lista tutta.

La decisione di appoggiare G. Gatta è stata presa in modo autonomo non consultando tutti i membri della lista civica E885 e tutti i componenti del direttivo di cui faccio parte.

Per cui,per coerenza politica, mi dissocio formalmente da questa presa di posizione pur rimanendo membro a tutti gli effetti di codesta lista civica.

Cosimo D’Ambrosio (primo della lista e componente del direttivo)