Cos’è il Bonus Natale di cui parlano tutti?

Il Bonus Natale riguarda esclusivamente i pensionati: chi percepisce la pensione a dicembre, in vista del Natale, percepirà sia l’assegno in anticipo, come succede da inizio pandemia, sia la tredicesima, che farà come ogni anno alzare l’importo della pensione.

Ma c’è di più. tutti i pensionati che percepiscono la pensione minima riceveranno anche un “bonus” di circa 150 euro per le feste, quello che appunto è stato ribattezzato come “Bonus Natale”.

Altro discorso invece quello che riguarda il “Bonus Natale” collegato ai Buoni spesa dei decreti Ristori e Sostegni. Il governo Draghi ha messo a disposizione altri 500 milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà.

La somma è destinata ai Comuni, affinché distribuiscano buoni spesa e aiuti per affitti e bollette. Ecco come sono ripartiti i 500 milioni:

250 milioni di euro in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune;

250 milioni di euro n base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione (il calcolo è stato effettuato basandosi sui valori reddituali comunali relativi all’anno d’imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze).

Ogni Comune si gestisce in maniera automa e diversa.