Cosa regalare a un neonato: idee originali

Indeciso su cosa regalare a un neonato? O meglio, alla neomamma per il suo cucciolo?

La scelta fra i regali per bambini appena nati è molto più ampia di quello che si possa pensare.

Infatti, i neo genitori hanno bisogno di tutto. Il primo figlio, infatti, necessita di molte cose, dai completini intimi, alle tutine, dai pannolini, ai teli, ai prodotti per il cambio, al biberon e al latte (se non allattato al seno), al completo per la sua culla, alle copertine, dal cuscino per l’allattamento fino ai primi giochi sonori che lo aiutino a rilassarsi.

Inoltre, i neonati crescono in fretta e in pochi mesi cambierà taglia di vestiti e pannolini!

Ecco, dunque, qualche idea per non sbagliare ed essere colti impreparati.

Cosa regalare a un neonato: primi tempi, utilità e necessità

Se si tratta del primo figlio di amici o parenti le possibili scelte spaziano tra:

pannolini

cuscini e collane per l’allattamento

completini intimi e tutine per i primissimi mesi

baby monitor

culle e lettini (questi naturalmente se si è parenti più stretti o si vuole fare regali più costosi)

completi letto

carillon e giostrine

copertine o mussole leggere

prodotti per il cambio pannolino o per il bagnetto

biberon e latte in polvere (se non allattati al seno)

bavette a protezione del rigurgito

fasce porta neonati

Insomma, tutto ciò che può essere utile per soddisfare le primissime e primarie necessità dei nuovi arrivati! Nei primissimi tempi, infatti i bebè hanno bisogno di cose utili a rispondere ai loro bisogni che sono sostanzialmente quello di mangiare (o ci pensa il seno di mamma o il biberon), dormire (è sufficiente la culla con il proprio corredo) ed essere cambiati (dunque, pannolini e prodotti).

Per il momento gli unici “giochi” di cui necessita sono i piccoli carillon o le giostrine sonore che possono, talvolta, essere usati per cullare i sogni dei neonati con dolci melodie.

Cosa regalare a un neonato: qualche tempo dopo, praticità e esplorazione

Quando il neonato ha qualche mese in più, ecco che anche ciò che gli occorre spazia tra maggiori possibilità: il neonato di qualche mese inizia, infatti, a guardarsi attorno, vuole esplorare persone e ambienti in cui si trova.

Dunque, spazio a ciò che può rendergli questo suo compito più semplice! L’esplorazione, ancora limitata, deve essere accompagnata dalla praticità di ciò che indossa e di ciò che può iniziare a scoprire intorno a sé.

In vista della sua crescita, può occorrere:

completini per le uscite con cuffiette e berretti per ripararlo dal freddo o dal sole

pannolini di taglie maggiori (che lo accompagnino nei suoi primi movimenti)

bavette più assorbenti (con la crescita, cresce la sua fame, ma può ancora rigurgitare)

completi per lettino (per quando lascerà la culla)

giochini che attrarranno la sua attenzione e le sue manine

palestrine con carillon e pupazzetti sonori

tappetini morbidi

altalene sonore

fasce o marsupi

passeggino

Man mano che il piccolo cresce, infatti, cambiano e crescono le sue esigenze di giochi e oggetti che possano accompagnarlo nella sua incredibile scoperta del mondo.

Su Gadoola sono tante le proposte di idee regalo per neo-genitori e neonati; scoprile tutte e scegli quella che più ti piace!

Il suggerimento, prima della scelta, è quello di informarsi sulle reali necessità dei neogenitori. Infatti, i genitori di primi figli avranno maggiori necessità rispetto a chi ha già degli altri figli. Essi, certamente, passeranno (laddove possibile) oggetti e vestiario al nuovo arrivato.

Tuttavia, anche in questo caso, le possibili idee regalo sono tante e tutte da scoprire… con il passare del tempo, infatti, le cose che una volta si usavano, oggi non si usano più e viceversa.