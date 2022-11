Cosa regalare a Natale: tre idee per chi ama la gastronomia

Anche quest’anno, con l’avvicinarsi del periodo delle feste natalizie, ecco che sopraggiungono i soliti dubbi e le solite domande. Con chi trascorreremo la sera della vigilia e il pranzo di Natale? Cosa faremo a Capodanno: veglione con gli amici o cenetta tra pochi intimi? E ancora: qual è il regalo più adatto per un familiare rientrato per l’occasione o per un collega dell’ufficio?

Rispondere a quest’ultima domanda è davvero difficile. Tutti noi ricordiamo bene gli oggetti inutili o imbarazzanti ricevuti in dono da qualche parente, che puntualmente finiscono stipati nell’armadio (o, peggio, nella spazzatura). Di sicuro, quindi, non vogliamo ripetere lo stesso errore, né tanto meno spendere grosse cifre per un prodotto che potrebbe risultare sgradito.

Dunque, come scegliere i regali giusti per le persone che ci stanno a cuore?

Se l’amico, parente o collega di lavoro in questione è un amante della buona gastronomia, se adora immergersi tra i sapori della tradizione italiana e regionale ed è sempre pronto a sperimentare in cucina, allora puoi orientarti verso una delle seguenti idee a tema food.

#1 Cesto di Natale con dolci e prodotti tipici

Regalare un cesto natalizio può sembrare una soluzione scontata. A fare la differenza, tuttavia, non è la confezione, bensì il contenuto e, quindi, la scelta degli alimenti da inserire al suo interno.

Sul web si trovano tante idee per tutte le tasche e per tutti i palati: ad esempio, SaporideiSassi realizza cesti di Natale con specialità tipiche provenienti dalla Puglia o dalla Campania, con soli prodotti vegani, con dolci e liquori, oppure da personalizzare a proprio piacimento.

I cesti contengono dai taralli alle conserve, dai formati di pasta tradizionali (tra cui le orecchiette pugliesi) agli insaccati, più olio extravergine d’oliva e una selezione di vini di ottima qualità.

#2 Panettone (o pandoro) artigianale

La seconda idea? Regalare un grande classico delle feste natalizie: stiamo parlando del panettone, un dolce che, per la – quasi – totalità degli italiani, non può assolutamente mancare in tavola, specialmente durante i pranzi e le cene in famiglia o le serate in compagnia degli amici.

Per alcuni il panettone è solo quello tradizionale, con uvetta o canditi. Altri, invece, amano lasciarsi tentare da glasse e farciture golose: cioccolato, crema, pistacchio, limone. Infine, ci sono gli amanti del pandoro, anch’esso declinato in decine di varianti, per accontentare tutti i palati.

Un panettone – o un pandoro – artigianale, meglio ancora se accompagnato da una bottiglia di prosecco o spumante di buona qualità, è un’idea regalo semplice, non troppo dispendiosa o impegnativa, che sicuramente farà felice sia il destinatario che i suoi familiari.

#3 Whisky e biscotti secchi

Infine, a chi cerca un’idea a tema food & drink, ma diversa dal solito scenario natalizio, suggeriamo la combinazione “whisky e biscotti secchi”. Oppure, come alternativa, un liquore d’eccellenza: la scelta, in tal senso, è davvero vastissima, sia tra i grandi brand internazionali, sia tra le produzioni locali. Se non si conoscono i gusti della persona che riceverà il regalo, è meglio andare su qualcosa di classico: whisky, appunto, ma anche amaro, brandy, limoncello, ecc..

Cosa abbinare ad una bottiglia di liquore? La risposta è: qualcosa di dolce. Difatti, si può scegliere tra pasticcini e biscotti secchi: questi ultimi, essendo meno deperibili, sono da preferire nel caso in cui il pacchetto venga consegnato con alcuni giorni o settimane di anticipo.