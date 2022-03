“Cosa ne sarà dell’Oasi Lago Salso?”

Il Consigliere Comunale Gaetano Prencipe, visto che il TAR Puglia di Bari ha confermato la restituzione al Comune di Manfredonia dell’“Oasi Lago Salso” (o “ex Daunia Risi”), ha presentato un’interrogazione a Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia.

A distanza di un mese da tale sentenza, infatti, nulla si sa in ordine alla sua messa in esecuzione, non avendo l’Amministrazione comunale, normalmente prodiga di comunicati stampa, fornito alcuna informazione né manifestato alcuna considerazione in merito.

Poiché si tratta di un compendio comunale di straordinaria valenza naturalistica e di valore strategico per lo sviluppo turistico del nostro territorio, ma che da qualche anno è purtroppo chiuso all’accesso dei visitatori, Prencipe interroga il Sindaco di Manfredonia per conoscere quali iniziative l’Amministrazione comunale abbia intrapreso o intenda intraprendere a seguito della citata sentenza.

L’auspicio è di poter avere una risposta soddisfacente ed esaustiva durante il prossimo Consiglio Comunale.