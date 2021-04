“Cosa evitare in futuro per non ricadere nell’inganno?”

Inizia il già annunciato percorso formativo di “La Città che speriamo” a cura della Pastorale Sociale dell’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo in seguito all’individuazione delle cinque aree tematiche e problematiche emerse dai Forum con i cittadini.

Il primo appuntamento si terrà Venerdì 16 Aprile 2021 dalle 19:00 alle 20:30 dal titolo COSA EVITARE IN FUTURO PER NON RICADERE NELL’INGANNO?

Si approfondiranno le seguenti domande: Quali sono gli inganni nascosti della corruzione dei Comuni? Quali li attori e le responsabilità? È possibile pensare buone prassi? Da dove partire?

Ci guideranno nelle riflessioni e provocazioni:

Prof. Rocco D’Ambrosio, Docente di Etica Politica presso la Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università Gregoriana, di Etica della Pubblica Amministrazione presso la Scuola di Pubblica Amministrazione del Ministero degli Interni, fondatore delle Scuole di Formazione Socio – Politica “Cercasi un fine”.

Dott. Felice Piemontese, Dottorando in Diritto Amministrativo presso Università di Siena.

Tutti i cittadini possono partecipare al dibattito online, in particolare sono invitati coordinatori e aderenti a gruppi e movimenti politici.

E’ possibile partecipare alla discussione nella piattaforma ZOOM entrando all’orario dell’incontro

Dal link https://us02web.zoom.us/j/5760358074 oppure inserendo il codice riunione 5760358074

Saranno ammessi i primi 100 partecipanti gli altri se non ammessi per numero eccessivo potranno comunque seguire il dibattito anche non intervenendo o facendo attraverso i commenti scritti tramite

FACEBOOK al link https://www.facebook.com/pslpolicoromanfredonia/live

YUOTUNE al link https://www.youtube.com/watch?v=W-oIEl26L7Y

Prof. Massimiliano Arena Direttore Diocesano Pastorale Sociale

Tutor Diocesano del Progetto Policoro