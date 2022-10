Corto e cultura sbarca a Capri: proiettato il trailer del film ‘Lo Scarparo”

Il 16/07/2022 si è tenuto il Capri International film festival nella città di Capri organizzato da Francesca Girone e Bruno Fulvio dove Free Fall” di Emmanuel Tenenbaum si è aggiudicato il premio come miglior opera nella sezione “Sguardi Internazionali” della terza edizione del Capri Movie International Film Festival, con la direzione artistica del regista newyorkese John DiLeva Halpern e organizzata dalle associazioni culturali capresi Capreae Sirenum Tellus e Polis 3.Nelle altre sezioni della terza edizione vincono “Fetch” di Sam, “L’uovo” di Daniele Grassetti e “Wassha” di Dania Bde.

La giuria, composta da dal giornalista e docente universitario Francesco Bellofatto, il regista e sceneggiatore Andrea D’Ambrosio e il regista, sceneggiatore e direttore della fotografia Piero Cannizzaro, il giornalista Sergio Califano e il regista e sceneggiatore Sandro Dionisio .

Nelle proiezioni è stato proiettato il Cortometraggio vincitore del Corto e Cultura Film festival nelle Mura di Manfredonia sulla Legalità chiamato la Barba con Interpreti Gianni Sallustro e Daniele Ciniglio della Talentum production .

Il giornalista Mimmo Rubio impegnato nella lotta contro le mafie che ha presenziato nella serata,ha apprezzato e stimato il cortometraggio.

Ospiti della serata sono stati i due artisti sipontini la sceneggiatrice e produttrice Anna Rita Caracciolo e il Regista e Attore Matteo Conoscitore, Organizzatori del corto e cultura Film Festival .

Nella serata sono stati premiati dal regista newyorkese John DiLeva Halpern e hanno consolidato un gemellaggio tra i due festival , uniti dalla famiglia del cinema.

-Mi piacerebbe unire le due isole Capri e Tremiti sotto un unico tetto cinematografico

Queste le parole di Anna Rita Caracciolo

Hanno poi proiettato il Trailer Ufficiale del film Lo scarparo incantando i membri della giuria e il regista John DiLeva Halpern che ha lavorato con Il regista Martin Scorsese e l’artista Joseph Beuys e con Dalai Lama complimentandosi con i due per il lavoro svolto e non vede l’ora di poterlo vedere insieme ai suoi colleghi di New york.

Corto cultura adesso sta continuando a creare una rete dei festival indipendenti in Italia con Gargauinia Sipontum Arthouse Film Festival,Officinema,PromoCult,Officinema ,Tulipani di Seta Nera,Talentum Production e ora Capri International Film Festival.