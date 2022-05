“CORTI IN OPERA”, cinema e momenti di riflessione a Lucera

La sera del 14 maggio, alle ore 20.30, si svolgerà l’evento clou del Festival, aperto a tutti fino ad esaurimento posti ed impreziosito dagli interventi degli autori delle opere selezionate. L’evento conclusivo della manifastazione – che sarà presentato dal giornalista Felice Sblendorio – ruoterà intorno alla proiezione di cinque cortometraggi: i già citati “Klod” e “Notte romana”; “Big” di Daniele Pini, storia di una giovane che vive con il nonno in un’angusta casa sul mare e, scandagliando la spiaggia con il metal detector, trova un oggetto che le cambierà la vita per sempre; “Buon compleanno Noemi” di Angela Bevilacqua, corto con protagonista una neo 17enne che ha deciso di fare l’amore per la prima volta con il suo ragazzo, ma si ritrova ad affrontare i risvolti inaspettati di una serata imprevedibile; “Matria” di Luciano Toriello, documentario breve che, attraverso un laboratorio teatrale tenuto a scuola, racconta l’isola linguistica francoprovenzale di Puglia. La direzione artistica di “Corti in Opera” è affidata a Marco Torinello, la direzione organizzativa è a cura di Gianni Finizio.