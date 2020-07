Corti d’Argento 2020, miglior attrici Valeria Solarino e la sipontina Claudia Potenza

Valeria Solarino e Claudia Potenza sono le migliori attrici protagoniste dei Corti d’Argento 2020: a Roma la premiazione con la quale i Giornalisti Cinematografici che le hanno scelte per il corto Le abiuratrici di Antonio De Palo hanno dato il via, dopo i Nastri per i lungometraggi e i premi, appena comunicati, per i Documentari, anche al palmarès dei Corti d’Argento 2020; nei prossimi giorni il palmarès sarà annunciato con finalisti e premi decisi dal Direttivo Nazionale in base alla selezione di circa 180 titoli, compresi corti di animazione, presentati nel corso del 2019 tra festival e rassegne specializzate.

tratto da: https://www.ciakmagazine.it/corti-dargento-2020-miglior-attrici-valeria-solarino-e-claudia-potenza/