Corte d’Appello: può riaprire Bagni Bonobo della Biessemme Srl

La Corte di Appello di Bari ha accolto il ricorso presentato dalla Biessemme Srl di Manfredonia che ha ottenuto la sospensione della interdittiva antimafia della Prefettura di Foggia sui “Bagni Bonobo” di Siponto.

Tutta la struttura, compresa la concessione, è tornata, quindi, a disposizione della società che avrà un controllo giudiziario sull’operatività a causa della mancanza di elementi gravi alla base della precedente interdittiva emessa dalla Prefettura. Viene meno la dicitura di “impresa mafiosa” emessa dal Tribunale di Bari.

Per la riapertura si attende il termine dell’emergenza epidemiologica come per tutte le attività balneari della città.