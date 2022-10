Corso provinciale per aiuto istruttore hockey

Si comunica che il Ministero dell’Istruzione – Ufficio Scolastico regionale per la Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia Ufficio V, ha indetto in collaborazione con la Federazione Italiana Hockey per lo sviluppo e la pratica della disciplina sportiva dell’Hockey nel nostro territorio e nel Sud Italia un corso provinciale per aiuto istruttore di Hockey ricolto ai docenti di Educazione Fisica della scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e ai docenti di sostegno con laurea in scienze motorie e diplomati ISEF .

Il corso sarà tenuto dall’Istruttore Nazionale Renato SIRIGU.

L’Ufficio Scolastico Territoriale di Foggia per la Puglia comunica che le sedi e le date sono le seguenti :

Per l’ AMBITO 1 ( Vico del G.no, Ischitella, Carpino, Cagnano, Rodi G.co, Peschici,Vieste) il corso si svolgerà il 25 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la palestra dell’ I.I.S.S. “Publio Virgilio Marone” di Vico del G.no; link per l’iscrizione https://forms.gle/g1FiS7HZLXPyTzEt9

Per l’AMBITO 2 ( Apricena, San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, Sannicandro G.co) il corso si svolgerà il 20 ottobre dalle 15:00 alle ore 19:00 presso la palestra dell’I.C. “Torelli–Fioritti” di Apricena; link per l’iscrizione https://forms.gle/NA3JnQdPJxmRM4Wi8

Per l’AMBITO 3 (Lucera, Volturino,Volturara A., Motta M., San Marco la C. Pietramontecorvino, Celenza V. Castelnuovo d. D., Carlantino, Casalvecchio di P., Casalnuovo M.) il corso si svolgerà il 19 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la palestra dell’I.C.” Tommasone – Alighieri” di Lucera ; link per l’iscrizione https://forms.gle/yaneMVgp8eLjZJ2w7

Per l’AMBITO 4 ( Troia, Alberona, Biccari, Roseto V., Faeto, Castelluccio V., Castelluccio d. S., Celle S.V., Orsara di P. Bovino, Deliceto, Panni, Monteleone di P., Accadia, S.Agata di P., Anzano di P.) il corso si svolgerà il 18 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la palestra dell’ I.C.” VirgilioSalandra” di Troia; link per l’iscrizione https://forms.gle/VLzVGyjrKmEBnk7k7

Per l’AMBITO 5 ( Stornara, Carapelle, Orta Nova, Ordona, Stornarella, Ascoli S., Cerignola, Candela, Rocchetta S.A) il corso si svolgerà il 17 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la palestra dell’I.C.” Giovanni paolo I” Stornara; link per l’iscrizione https://forms.gle/PoW8Mksv6kQno2Jv9

Per l’AMBITO 6 ( San Giovanni Rotondo, Rignano G.co, Monte Sant’Angelo, Mattinata, San Marco in Lamis, Manfredonia) il corso si svolgerà il 21 di ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la palestra dell’I.P.E.O.A “Michele Lecce” San Giovanni Rotondo; link per l’iscrizione https://forms.gle/KRv2st358g8sij8C9

Per l’AMBITO 7 (Città di Foggia) il corso si svolgerà il 13 e 14 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la palestra dell’IISS “ Giannone – Masi” di Foggia; Per l’ambito di Foggia Città sono previsti due gruppi uno per la primaria ed uno per la secondaria di primo e secondo grado; link per l’iscrizione https://forms.gle/qySNyz6gzNFim1vz6.

Per l’AMBITO 8 ( Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Zapponeta) il corso si svolgerà il 24 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 19:00 presso la palestra dell’I.I.S.S. “Aldo Moro” di Margherita di Savoia ; link per l’iscrizione https://forms.gle/ztaWoxsM4Vg5rXwZ7 A fronte di quanto sopra, vista l’importanza dell’iniziativa, si auspica una pronta ed efficace diffusione e partecipazione.

Un ringraziamento particolare la prof. Michelantonio Dionisio e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia Ambito Territoriale per la Provincia di Foggia – Ufficio V e al delegato provinciale CONI Renato Martino e a tutti i partecipanti.

E’ gradita l’occasione per porgere cordiali saluti .

Giovanni COTUGNO

Delegato Federazione Italiana Hockey Provincia di Foggia