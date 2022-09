Offrire alle imprese competenze qualificate per proiettare le aziende verso la competitività commerciale che sarà sempre più condizionata dall’evoluzione digitale.

E’ il corso per “Tecnico Superiore del Marketing digitale, E-commerce e delle vendite dei prodotti agroalimentari” organizzato dalla Fondazione ITS Agroalimentare Puglia. I partecipanti al corso che potranno seguire, nella sede dell’Enac Puglia di Foggia, un percorso formativo di duemila ore suddivise in quattro semestri. Ottocento di queste ore saranno di stage in aziende leader. I corsi saranno tenuti per il 60% del monte ore da esperti nella materia con esperienza professionale pluriennale; didattica laboratoriale e laboratori specifici per fornire agli studenti conoscenze e competenze legate alla vendita, alla creazione e all’utilizzo di e-commerce, all’impiego dei nuovi strumenti legali al digital marketing e al marketing place. “Il corso – ha spiegato Dario Palma – permetterà di creare figure professionali che lavoreranno a 360 gradi nel marketing, nella commercializzazione e nel posizionamento dei prodotti agro- alimentari delle aziende. Figure che potranno essere a disposizione del nostro territorio che, come sappiamo, ha una forte vocazione agro alimentare”.