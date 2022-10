Corso di primo livello di Arte Presepiale a Manfredonia

Organizzato dalla Sede AIAP di Manfredonia



La Sede di Manfredonia dell’Associazione Italiana Amici del Presepio organizza un corso di primo livello di arte presepiale presso la nuova Sede sociale di Via San Lorenzo 116



Il corso è rivolto a tutti gli appassionati che si accingono per la prima volta a questa nobile arte.

Sono previsti 4 incontri: il 25-27 ottobre ed il 3-8 novembre, dalle ore 18 alle ore 21 per un totale di 12 ore di laboratorio teorico/pratico.



Le date e gli orari potranno subire variazioni in base ad accordi successivi con gli iscritti al corso.

La partecipazione è a numero limitato.



A conclusione del Corso i corsisti potranno recarsi (con preavviso) in Associazione (Via San Lorenzo, 116) per ulteriori approfondimenti delle lezioni o per recuperare lezioni non usufruite con il supporto dei soci presepisti per portare a completamento il proprio lavoro.



L’Associazione provvederà a fornire ai corsisti un Kit completo (statue escluse) per realizzare la propria opera:

Cutter – Pennelli – Polistirene – Colori – Modello della struttura presepistica da riprodurre – Materiale necessario per la realizzazione della vegetazione



Durante il corso saranno illustrate le seguenti informazioni e tecniche:

• Presentazione dell’Associazione, locale e nazionale.

• Brevi cenni storici sul presepe

• Distinzione tra il presepe palestinese o storico, presepe popolare e presepe napoletano

• Ideazione e progettazione di un presepe

• Suddivisione dello spazio

• Le proporzioni e la prospettiva

• Tipologie di statue

• Uso del taglia polistirene

• Tecnica del polistirene inciso e applicato

• Predisposizione ed assemblaggio impianto elettrico (facoltativo ed a carico del corsista)

• Assemblaggio della struttura

• Metodo di applicazione della stuccatura

• Realizzazione di porte, finestre e vari accessori

• Realizzazione del piano di calpestio

• Colorazione

• Vegetazione



IL CORSO SARÀ TENUTO DA RELATORI DELL’ASSOCIAZIONE



Il progetto si concluderà con la realizzazione di opere che ogni corsista potrà portare a casa.

Per informazioni: 347.1882630/ 340.1723222; aiapmanfredonia@libero.it ; www.aiapmanfredonia.it .