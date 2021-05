Corso autoproduzione birra artigianale

Vuoi imparare a produrre birra?

Il corso con metodo “All Grain” è rivolto ai navigati che vogliono approfondire concetti tecnici e teorici riguardanti la produzione di birra per potersi cimentare in futuro in birrificio come terzisti o con il proprio impianto di produzione o semplicemente coltivare una nuova passione.

Il corso (organizzato da “Arci Travel Aps” in collaborazione con il birrificio artigianale “La Staffetta”) consiste in 4 lezioni, di cui 3 teorico pratiche + la cotta dove ogni corsista dovrà attenersi ad uno stile comune con dei parametri tecnologici da rispettare portando a casa la birra creata da sè.

Ecco il programma nel dettaglio:

1° lezione

Le materie prime

2° lezione

Gli strumenti per l’autoproduzione

3° lezione

Cotta della birra

4° lezione

Imbottigliamento

(Ogni corsista porterà a casa la birra da lui prodotta)

COSTI:

– Contributo corso + attestato € 100

– € 80 se ti iscrivi entro il 23 maggio

– sconti iscrizioni in coppia e se sei già socio Arci

INFO:

Sebastiano 328/9204124

Francesco 329/4061810

Vincenzo 320/4026209

LOCATION:

Nuovo Centro Polifunzionale di Stornara (FG)