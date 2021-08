Corsi di Vela a Manfredonia, iniziano le selezioni per la squadra agonistica del Gargano

Una stagione di vela che tanti giovani velisti hanno potuto praticare a Manfredonia, Baia del Monaco (Monte Sant’Angelo) e a Mattinata grazie all’organizzazione della GARGANO SAILING TEAM, società sportiva dilettantistica che si appresta a compiere il suo prossimo passo verso la creazione della squadra agonistica del Gargano. Un team che parteciperà alle competizioni nazionali e ci auguriamo anche internazionali per portare alte le vele del nostro GARGANO.

Lunedì 23 agosto parte il sesto corso della stagione, presso lo storico Centro Velico Gargano di Manfredonia. La mattina con gli optimist (per bambini dai sei anni in poi) ed il pomeriggio con i 420 per gli adolescenti.

Per le iscrizioni basta chiamare il numero 335.6974267 e per vedere cosa combina la GARGANO SAILING TEAM visitate il profilo Facebook https://www.facebook.com/gargano.sailing.team

Buon Vento e GodeteVela