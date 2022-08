Corsi di inglese per studenti, come scegliere quello giusto

Hai bisogno di frequentare un corso di inglese, ma ancora non sai quale sia il corso giusto per te? In questo articolo troverai i motivi per cui potresti aver bisogno di iscriverti ad un corso di inglese e potrai capire quale fa per te.

Ottenere crediti scolastici grazie ad una certificazione

Un corso di inglese può essere utile per molti motivi, ma uno di questi è di certo la possibilità di prepararsi ad una certificazione linguistica che, se ottenuta, potrà valere tranquillamente come credito scolastico durante il triennio delle scuole superiori, contribuendo così al voto finale di maturità.

In questo caso non è necessario puntare ad un livello molto più alto rispetto a quello che si sta seguendo a scuola nelle normali lezioni tenute dal proprio insegnante, in quanto sarà proprio la certificazione stessa ad avere valore a prescindere dalla difficoltà. Certo, se poi si vogliono prendere due piccioni con una fava allora è meglio scegliere di sostenere un esame che possa essere utile nel prossimo futuro, ad esempio per l’iscrizione all’università o per arricchire il curriculum.

Un corso di inglese che prepara ad una certificazione da utilizzare come aiuto per finire le superiori ti permette di sfruttare le tue capacità per cercare di compensare qualche carenza in altre materie, in modo da avere un punto assicurato se invece in matematica non siamo il massimo.

Migliorare i voti a scuola

Come abbiamo detto, frequentare un corso di inglese e sostenere poi il relativo esame può essere decisamente utile per migliorare il proprio voto finale del diploma di maturità, ma questo vale solamente se siamo già rodati e ce la caviamo con la lingua. Al contrario, se abbiamo voti bassi o facciamo fatica a seguire le lezioni del professore, possiamo scegliere un corso di potenziamento che ci aiuti a migliorare i normali voti scolastici.

In questo caso, per scegliere il corso di inglese più giusto per noi il primo passo da fare è di sicuro chiedere un confronto con il proprio insegnante di scuola per capire principalmente due aspetti: quale livello di inglese stiamo affrontando e dovremmo raggiungere alla fine dell’anno scolastico in corso e se ci conviene puntare su un corso completo perché abbiamo carenze in più campi o se abbiamo bisogno di lezioni individuali focalizzate su argomenti e competenze specifiche, ad esempio la speaking.

A seconda delle indicazioni ricevute dal proprio insegnante, potrete scegliere uno dei corsi di inglese a Lecce che affronti tutte le abilità che è necessario avere per padroneggiare una lingua, oppure se chiedere alla scuola di inglese un pacchetto di lezioni one-to-one.

Pensare al proprio futuro accademico

Frequentare un corso di inglese è utile a qualsiasi età, sia che siate ancora alle superiori, sia che abbiate già iniziato l’università e stiate pensando al proseguimento degli studi accademici. Se vi trovate in una di queste situazioni, ovviamente dovrete scegliere un corso di inglese funzionale ai vostri obiettivi, qualsiasi essi siano.

Ad esempio, se state finendo le scuole superiori e desiderate frequentare un’università all’estero o un corso universitario tenuto in lingua inglese che richiede un certo livello di padronanza della lingua, allora dovrete puntare su un corso che prepari ad una certificazione come l’IELTS o il TOEFL in base alle vostre esigenze e ai requisiti per essere ammessi. Stessa cosa se state finendo la triennale in Italia e volete proseguire con un master o una specialistica all’estero, dovrete scegliere il corso a seconda delle richieste dell’università a cui state puntando.

Avere più possibilità lavorative dopo il diploma

Così come il corso di inglese adatto amplia le nostre prospettive accademiche, può anche aprirci molte porte nel mondo del lavoro. Al giorno d’oggi l’inglese è richiesto ovunque, in qualunque ambito, sia per i lavori che prevedono studi universitari sia per impieghi più “semplici” che non necessitano di una formazione ulteriore dopo le superiori.

Tra corsi di Business English e corsi di preparazione alle certificazioni avrai l’imbarazzo della scelta, ma tutto dipende dal lavoro a cui stai puntando o che stai svolgendo.