Corsi a distanza della Green Cave

Prosegue anche in quarantena l’animazione culturale del centro culturale di Legambiente, che promuove il “Liceo Popolare dei Saperi Inutili”.

La Green Cave di FestambienteSud, il centro culturale di Legambiente a Monte Sant’Angelo, ha ripreso alcune delle sue attività, sfruttando il vantaggio della rete con le dirette streaming. Ha attivato, infatti, un corso popolare di filosofia, “Le Strutture del Pensiero” con il prof. Franco Salcuni, e un corso sui fondamenti dell’Ecologia, “Tutto è Connesso” con il prof. Pasquale Marziliano. I due corsi, aperti a tutti, sono tenuti in video diretta Facebook sulla pagina ufficiale di Legambiente FestambienteSud, alla quale potete fare riferimento per il calendario degli appuntamenti.L’emergenza sanitaria costringe l’Italia, e mezzo mondo, a modificare temporaneamente il proprio stile di vita, per realizzare il necessario “distanziamento fisico” utile al contenimento del contagio. Restare a casa comporta sacrifici, ma può rappresentare anche un’opportunità: costretti a cambiare passo ci troviamo di fronte a uno scenario nuovo che ci angoscia, ma che ci mette anche di fronte alla necessità di riflettere, di non smettere d’imparare, di continuare a vivere ancora in una dimensione pubblica e di cittadinanza per scongiurare che il distanziamento fisico diventi anche sociale, per ripensare la nostra vita privata e pubblica, il nostro sistema sociale ed economico, affinché la fine del contagio non ci trovi impreparati come il suo traumatico arrivo. Quello che ci si presenterà alla fine della quarantena è uno scenario di cambiamento, perché, siamo convinti, la normalità nella quale ritorneremo sarà diversa da quella alla quale eravamo abituati.

Abbiamo scelto pertanto di proporvi, in questa fase di quarantena, quei saperi che nella routine quotidiana curiamo meno, perché, apparentemente, non hanno una spendibilità pratica immediata. Sono quei saperi più teorici che rappresentano le strutture fondamentali della nostra cultura, del nostro modo di pensare, di analizzare il cambiamento, che spesso releghiamo ai margini della nostra attenzione come saperi che percepiamo “inutili”. Saperi teorici e saperi pratici devono sempre viaggiare assieme, perché, come diceva Aristotele “gli empirici sanno il puro dato di fatto, ma non il perché di esso; invece i sapienti conoscono il perché e la causa“.E’ per questo che. provocatoriamente, abbiamo voluto chiamare Liceo dei Saperi Inutili, queste iniziative di formazione che dureranno per tutto il periodo del distanziamento fisico.

