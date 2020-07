Corsa alle Regionali, Angelo Riccardi: “Sarò della partita”. Ecco tutti i candidati del Golfo

Sono ore febbrili e decisive per la definizione delle liste che sosteranno i cinque candidati Governatori in Puglia (Michele Emiliano, Raffaele Fitto, Antonella Laricchia, Ivan Scalfarotto, Mario Conca).

Ai già annunciati Giangiego Gatta, Paolo Campo, Lello Castriotta, Noemi Frattarolo, Innocenza Starace, Guglielma Lecce, Cristiano Romani si aggiunge Angelo Riccardi che, a ilsipontino.net,

con un “Saró della partita” conferma che potrebbe essere in corsa per le elezioni di settembre o da candidato o comunque con un ruolo di primo piano in campagna elettorale.

Riccardi é tra i fondatori del movimento “L’altra Capitanata”, al centro di un confronto serratissimo con Emiliano e Fitto che si stanno contendo il suo appoggio e, conseguentemente, un sostanzioso pacchetto di voti.

Intanto, sul fronte centrodestra, in attesa del via libera della Lega all’Avv. sipontino Cristiano Romani (che ha avviato la sua campagna di comunicazione senza simboli partitici), sono molto attivi su web, social, affissioni e con incontri sul territorio i due candidati della lista “Fitto Presidente” Vincenzo Riontino (il giovane vicesindaco di Zapponeta non si candida in quota Lega) e Anna Maria Fallucchi (imprenditrice turistica del Gargano, moglie di Fabio Porreca, ex Presidente della Camera di Commercio di Foggia).