Corsa a Palazzo San Domenico: si candidano in 8. Le liste a loro supporto

Elezioni Comunali del 7 novembre a Manfredonia

I candidati sindaci (non ufficiali) con le liste a loro supporto (non ancora ufficiali ed in via di composizione).

Candidati sindaci Manfredonia

GAETANO PRENCIPE

Progressisti Dem, Progetto Popolare, Molo 21, Movimento Est, Italia in Comune

GIANNI ROTICE

Forza Italia, Fratelli d’Italia, UDC, Strada Facendo, Io Voto Gianni

RAFFAELE FATONE

Movimento 5 Stelle, Città Protagonista, E885, La Mia Città

MARIA TERESA VALENTE

Con Manfredonia, Manfredonia Democratica

GIULIA FRESCA

AgiAMO, Manfredonia Nuova

TOMMASO RINALDI

Azione

ANTONIO NOVELLI

Insieme Siamo Origine

GIUSEPPE MARASCO

Rinascita di Manfredonia