Coronavirus, un Comune della Provincia sostiene le attività artigianali e commerciali con un contributo straordinario fino a 700 euro

Succede a Candela.

Tante sono le attività commerciali e artigianali che hanno abbassato le saracinesche da oltre un mese e che avranno enormi problemi a ripartire quando tutto ritornerà alla normalità.

Per questo come Amministrazione e con l’Assessore al Bilancio Pasquale Capocasale, siamo riusciti a trovare le risorse per la creazione di un fondo di solidarietà comunale.

Sul sito istituzionale del Comune è possibile scaricare l’avviso pubblico per poter richiedere il contributo straordinario, che può arrivare fino a 700 euro se l’attività commerciale è stata chiusa a seguito dell’emanazione del D.P.C.M. 11 marzo e i locali sono in affitto.

Una misura aggiuntiva rispetto al contributo statale dei 600 euro, che riteniamo necessaria per garantire la sopravvivenza di settori importanti dell’economia locale.In questa emergenza serve concretezza!