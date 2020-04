Coronavirus, stabili i contagi, ma calano le vittime

Sono 3.491 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. Un dato in linea con quello di ieri, quando erano 3.493, che porta il totale dei casi a 175.925. Le vittime sono 23.227 (+482), 44.927 i guariti (+2.200). Prosegue il trend in calo dei ricoveri in terapia intensiva: ad oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi sono 25.007 (-779). Lo ha reso noto la Protezione civile.