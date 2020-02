Oggi pomeriggio alle ore 17 in Prefettura a Foggia ci sarà l’incontro tra i sindaci ed i commissari dei comuni della provincia di Foggia alla presenza del direttore generale della Asl Vito Piazzolla, per fare il punto della situazione sull’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha provocato anche sei vittime in Italia e oltre 200 contagi.

In mattinata, invece, i presidenti delle Regioni sono stati convocati dal capo nazionale della Protezione Civile.