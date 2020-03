Coronavirus, si fermano le udienze fino al 20 marzo

Astensione nazionale degli avvocati per fare fronte anche nelle aule di tribunale all’emergenza Coronavirus.

L’ha proclamata l’Organismo congressuale forense con una delibera: «Astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della Giurisdizione, per il periodo di quindici giorni con decorrenza dal 6.03.2020 e fino al 20.03.2020, in conformità alle disposizioni del codice di autoregolamentazione, con esclusione espressa delle udienze e delle attività giudiziarie relativi alle attività indispensabili come previste e disciplinate dagli articoli. 4, 5 e 6 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati».