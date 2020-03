Coronavirus, si aggrava pesantemente il numero dei contagi e dei decessi

Sono 14.955 i malati di coronavirus in Italia, 2.116 in più di giovedì, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 17.660. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla protezione civile. Sono invece 1.266 i morti, 250 in un solo giorno. I guariti sono 1.439, 181 in più.