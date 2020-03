🔴CORONAVIRUS🛑 VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI CON MEZZI PUBBLICI O PRIVATI

Nuova ordinanza ancora più stringente emanata in modo congiunto dal Ministero della Salute e dell’Interno:

🛑 è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comuni diversi da quelli in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative o di salute.