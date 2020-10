Coronavirus: oggi 8.804 casi in Italia su 162.932 tamponi (5,4%)

Sono 8.804 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, con un tasso di positività del 5,403%. Si tratta della cifra più alta dall’inizio della pandemia. Record anche per i tamponi effettuati: sono stati 162.932 in 24 ore. Ci sono stati altri 83 morti (quasi il doppio rispetto ai 43 decessi del giorno precedente). Continuano a salire ricoveri (+326) e le terapie intensive (+47).