Coronavirus, nuovo record: i positivi sono 10.010 con oltre 150.000 tamponi

In Italia ci sono 10.010 nuovi casi di coronavirus, a fronte di 150.377 tamponi effettuati (il giorno precedente l’incremento era stato di 8.804 con 162.932 tamponi). Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 55 decessi, per un totale, da inizio emergenza, che arriva a 36.427. In terapia intensiva sono ricoverati 638 pazienti. Le Regioni col maggior incremento di positivi sono Lombardia (2.419), Campania (1.261) e Piemonte (821).