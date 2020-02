Da alcune ore, su Whatsapp, viene inoltrato un messaggio audio con una voce femminile che invita a non recarsi in un negozio di Manfredonia dove la titolare sarebbe rientrata da poco da un viaggio in Cina.

Sulla veridicità delle informazioni rilasciate in questo messaggio vi sono, al momento, grossi dubbi.

La titolare ha smentito totalmente le accuse.

Noi vi invitiamo a seguire solo le informazioni ufficiali degli organi competenti.