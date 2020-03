Coronavirus, Matteo Perillo in diretta su IlSipontino. Più di un caso a Manfredonia?

In diretta su IlSipontino.net il presidente della Paser e responsabile della Protezione Civile a Manfredonia Matteo Perillo ha confermato l’arrivo del Covid-19 in riva al golfo confermando il caso del medico di Casa Sollievo residente in città.

“C’è più di un caso in città, domani il Comune di Manfredonia si attiverà per la comunicazione e l’aggiornamento dei casi. Riguardo l’audiomessaggio in giro per la città ho visto molte risate, la gente non ha ancora capito la gravità del contagio del virus. Corso Manfredi è ancora popolato da gente che passeggia!”