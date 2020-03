Coronavirus, la situazione attuale a Manfredonia

Cosa succede a Manfredonia? Come si evolve la situazione? Sono tante le domande che ogni sipontino, al pari di ogni italiano, si pone in questi giorni. Partiamo subito dai dati, che per quanto possano sembrare semplici numeri, servono invece a fotografare quanto sta accadendo nella nostra città. Con l’ultimo bollettino della Regione Puglia emesso nel tardo pomeriggio del 27 marzo, il range per Manfredonia è passato da 11-20 contagiati a 21-50.

Questo, com’è facilmente intuibile, significa che il numero dei positivi al Coronavirus sta aumentando. Osservando il grafico di Manfredonia, notiamo che il numero, almeno per il momento, cresce in maniera graduale. Purtroppo, però, cresce. Il numero dei contagiati in città in percentuale è in linea con quello della Regione Puglia. Se infatti facciamo una proporzione di 21 (inteso come dato minimo del range) sul numero di abitanti di Manfredonia, abbiamo una percentuale di 0,037 positivi ogni 100 abitanti. Per la Regione Puglia il dato è di 0,033 ogni 100 abitanti. Certo, però, le variabili sono tante. I positivi, infatti, si contano sul numero dei tamponi effettuati che non sono fatti a tappeto, ma su coloro che presentano sintomi. Pertanto, è sempre bene ricordare che l’unico modo per evitare il contagio è rimanere a casa o uscire soltanto se strettamente necessario (per spesa, lavoro o urgenze mediche non rimandabili), poiché potrebbero esserci asintomatici che non sanno di essere positivi, ma possono comunque trasmettere il virus. Secondo un comunicato diffuso dalla Commissione Straordinaria nella tarda serata di ieri: “la situazione non desta particolare preoccupazione ed è costantemente monitorata dalle Autorità sanitarie locali”.

L’ultimo Report redatto dal Comando di Polizia Locale di Manfredonia nel periodo compreso dal 12 al 25 marzo, evidenzia che sono state controllate 105 persone a bordo di veicoli, 47 pedoni, di cui 3 denunciate ex art. 650 c.p. Sono state, quindi, acquisite 152 autocertificazioni, di cui 1 è risultata falsa.

Certo è che, purtroppo, c’è ancora molta gente in giro che sfugge ai controlli, probabilmente sottovalutando la pericolosità del Covid-19 e mettendo a rischio la propria e l’altrui salute.

Maria Teresa Valente