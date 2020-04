Coronavirus, incremento contenuto nazionale. Ma Ricciardi: “Troppo presto per la fase 2”

in Italia cala ancora il numero dei morti: sono 433, dato che porta il bilancio delle vittime dall’inizio della pandemia a 23.660. Calano anche i nuovi casi: 3.047 in un giorno (erano 3.491) così come i ricoverati in terapia intensiva: meno 98 in un giorno, ne restano ricoverati 2.635. Le persone guarite o dimesse sono 2.128.



Per Walter Ricciardi, rappresentante italiano all’Oms e consulente del ministro della Salute, «è assolutamente troppo presto per iniziare la Fase 2». Una riapertura dell’Italia non è auspicabile. I numeri, soprattutto in alcune regioni, «sono ancora pieni di una Fase 1 che deve ancora finire». Per il consulente, che ha parlato ai microfoni di SkyTg24 è importante «non affrettare e continuare».