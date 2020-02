Coronavirus, in Puglia nessun altro caso

CORONAVIRUS: OGGI NESSUN NUOVO CASO IN PUGLIA

Buone notizie alla fine di un’altra intensa giornata di lavoro.

· Sono risultati negativi i 42 tamponi esaminati oggi dal Laboratorio di riferimento regionale per agente di COVID-19. Il livello di attenzione nella Regione Puglia resta massimo.

· Ai passeggeri del volo Milano-Brindisi che hanno viaggiato col paziente di Torricella è stata notificata la mia ordinanza da parte dei Carabinieri del NAS per le disposizioni di quarantena (permanenza domiciliare). I Servizi di Igiene Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL di Taranto, Brindisi e Lecce hanno rintracciato e posto in sorveglianza attiva sanitaria rispettivamente i 32, 33 e 35 residenti nelle sopraindicate province, che si sono imbarcati su quel volo. Sono state, altresì, spiegate le misure precauzionali che devono adottare. Sono in corso ulteriori approfondimenti su alcuni passeggeri che risulta non abbiano più viaggiato su quel volo e su alcuni passeggeri stranieri e/o turisti non residenti in Puglia.

· Il numero verde della Regione Puglia 800713931, attivato ieri, in un solo giorno ha risposto a circa mille chiamate.

Vi ricordo che trovate tutte le informazioni utili sul sito www.regione.puglia.it/coronavirus

· Ho incontrato una delegazione di Federfarma e Ordine dei Farmacisti per rafforzare la collaborazione tra Regione Puglia e farmacisti nella gestione dell’emergenza.

Vorrei ringraziare una per una le tantissime persone che sono impegnate a gestire questa emergenza.

E il GRAZIE più grande a tutti voi che siete su questa pagina Facebook per l’attenzione che ci mettete, perché informandovi correttamente date alla Puglia l’aiuto più prezioso di tutti.

Michele Emiliano