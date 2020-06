Scende ancora il dato dei contagi da coronavirus in Italia. Oggi si registrano 175 nuovi malati (ieri erano stati 259), mentre il numero dei decessi è il più basso dal : nelle ultime 24 ore sono 8 le vittime. Complessivamente i morti salgono a 34.716. Nel dettaglio, si segnalano 2 vittime in Lombardia, 1 nel Lazio, 3 in Piemonte, 1 in Umbria e 1 in Liguria. In tutte le altre Regioni zero decessi.