Coronavirus, in Italia 10.872 nuovi casi e 415 decessi: il tasso di positività risale al 12,3%

Sono 10.872 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’emergenza di 1.964.054. E’ invece di 415 l’incremento delle vittime in un giorno, che porta il totale a 69.214. I tamponi effettuati sono 87.889. In lieve calo ricoveri e terapie intensive, rispettivamente -13 e -12 rispetto a domenica. Torna a salire il tasso di positività, al 12,3%.