Coronavirus: il nuovo numero sale a 41.035 tra contagiati, guariti e decessi

Sono 33.190 i casi positivi di coronavirus in Italia, 4.480 in più di mercoledì, mentre il numero complessivo dei contagiati (comprese le vittime e i guariti) ha raggiunto i 41.035. Lo ha reso noto il commissario per l’emergenza Angelo Borrelli, precisando che le vittime sono 3.405: 427 in più. Il numero di morti in Italia supera così quello in Cina (3.242). Ammontano invece a 4.440 le persone guarite dopo aver contratto il virus, 415 in più.